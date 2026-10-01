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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 6
Al-Infitar
6
82:6
يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ٦
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ٦
يَٰٓأَيُّهَا
ﱗ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱘ
مَا
ﱙ
غَرَّكَ
ﱚ
بِرَبِّكَ
ﱛ
ٱلۡكَرِيمِ
ﱜ
٦
ﱝ
O uomo, cosa mai ti ha ingannato circa il tuo Nobile Signore
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Tafsir Fathul Majid
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