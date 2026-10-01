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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 5
Al-Infitar
5
82:5
علمت نفس ما قدمت واخرت ٥
عَلِمَتْ نَفْسٌۭ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ٥
عَلِمَتۡ
ﱑ
نَفۡسٞ
ﱒ
مَّا
ﱓ
قَدَّمَتۡ
ﱔ
وَأَخَّرَتۡ
ﱕ
٥
ﱖ
ogni anima conoscerà quel che avrà fatto e quel che avrà trascurato!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.