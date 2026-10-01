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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 2
Al-Infitar
2
82:2
واذا الكواكب انتثرت ٢
وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ ٢
وَإِذَا
ﱅ
ٱلۡكَوَاكِبُ
ﱆ
ٱنتَثَرَتۡ
ﱇ
٢
ﱈ
e saranno dispersi gli astri
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.