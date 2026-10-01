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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 19
Al-Infitar
19
82:19
يوم لا تملك نفس لنفس شييا والامر يوميذ لله ١٩
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌۭ لِّنَفْسٍۢ شَيْـًۭٔا ۖ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍۢ لِّلَّهِ ١٩
يَوۡمَ
ﲚ
لَا
ﲛ
تَمۡلِكُ
ﲜ
نَفۡسٞ
ﲝ
لِّنَفۡسٖ
ﲞ
شَيۡـٔٗاۖ
ﲟﲠ
وَٱلۡأَمۡرُ
ﲡ
يَوۡمَئِذٖ
ﲢ
لِّلَّهِ
ﲣ
١٩
ﲤ
Il Giorno in cui nessun’anima potrà giovare ad un’[altra] anima in alcunché. In quel Giorno [tutto] il potere apparterrà ad Allah
1
.
2
«confonderanno le loro acque»: il versetto sembra fare riferimento al venir meno di quelle barriere invisibili che impediscono di fatto il confondersi delle acque dei diversi mari (cfr. lv,9-e la nota). Un altro significato ammesso «traboccheranno, strariperanno i mari».
3
Come in molti altri brani, gli angeli che annotano le azioni degli uomini.
4
«la Delizia»: un luogo del Paradiso.
5
«la Fornace»: un luogo dell’Inferno.
6
«tutto il potere…»: va da sé che il potere appartiene sempre tutto ad Allah, ma in quel Giorno l’uomo non sarà neppure più padrone delle sue intenzioni.
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Tafsir Fathul Majid
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