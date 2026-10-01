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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 18
Al-Infitar
18
82:18
ثم ما ادراك ما يوم الدين ١٨
ثُمَّ مَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٨
ثُمَّ
ﲓ
مَآ
ﲔ
أَدۡرَىٰكَ
ﲕ
مَا
ﲖ
يَوۡمُ
ﲗ
ٱلدِّينِ
ﲘ
١٨
ﲙ
E ancora, chi mai ti farà comprendere cos’è il Giorno del Giudizio?
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