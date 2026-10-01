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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 16
Al-Infitar
16
82:16
وما هم عنها بغايبين ١٦
وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ ١٦
وَمَا
ﲈ
هُمۡ
ﲉ
عَنۡهَا
ﲊ
بِغَآئِبِينَ
ﲋ
١٦
ﲌ
senza potervi sfuggire.
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Tafsir Fathul Majid
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