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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 15
Al-Infitar
15
82:15
يصلونها يوم الدين ١٥
يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٥
يَصۡلَوۡنَهَا
ﲄ
يَوۡمَ
ﲅ
ٱلدِّينِ
ﲆ
١٥
ﲇ
in cui precipiteranno nel Giorno del Giudizio,
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Tafsir Fathul Majid
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