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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 12
Al-Infitar
12
82:12
يعلمون ما تفعلون ١٢
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٢
يَعۡلَمُونَ
ﱶ
مَا
ﱷ
تَفۡعَلُونَ
ﱸ
١٢
ﱹ
ben consci di quello che fate.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.