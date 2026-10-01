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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 11
Al-Infitar
11
82:11
كراما كاتبين ١١
كِرَامًۭا كَـٰتِبِينَ ١١
كِرَامٗا
ﱳ
كَٰتِبِينَ
ﱴ
١١
ﱵ
nobili scribi
1
,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.