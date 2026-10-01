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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 10
Al-Infitar
10
82:10
وان عليكم لحافظين ١٠
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَـٰفِظِينَ ١٠
وَإِنَّ
ﱯ
عَلَيۡكُمۡ
ﱰ
لَحَٰفِظِينَ
ﱱ
١٠
ﱲ
nonostante [veglino] su di voi dei custodi,
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