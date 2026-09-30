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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 96
Al-Waqi'ah
96
56:96
فسبح باسم ربك العظيم ٩٦
فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٩٦
فَسَبِّحۡ
ﲥ
بِٱسۡمِ
ﲦ
رَبِّكَ
ﲧ
ٱلۡعَظِيمِ
ﲨ
٩٦
ﲩ
Rendi dunque gloria al Nome del tuo Signore, il Supremo!
1
«i compagni della destra»: i timorati di Allah.
2
«i compagni della sinistra»: i miscredenti, i colpevoli.
3
«i primi»: i profeti, primi musulmani, i ravvicinati.
4
«molti tra gli antichi»: tra i ravvicinati ad Allah (gloria a Lui l’Altissimo) molti dei primi musulmani.
5
Oppure «filari d’acacie».
6
«grande peccato»: lo shirk, l’associare ad Allah altre divinità.
7
«l’albero Zaqqum»: albero dell’Inferno, i cui frutti amarissimi e disgustosi hanno forma di teste di dèmoni.
8
Nessuno potrà anticipare o procrastinare i termini di Allah (gloria a Lui l’Altissimo).
9
La rinascita in forme sconosciute avverrà nel Giorno della Resurrezione e non in questa vita. Nella dottrina islamica non c’è nessuno spazio per teorie di reincarnazione su questa terra o di metempsicosi.
10
Nel fuoco c’è il memento del castigo infernale e delia possibilità di accenderlo sfregando un mezzo per ottenere luce e calore in tutte le condizioni di viaggio.
11
«in un Libro custodito»: «fi kitâbin maknûn», allusione all’archetipo celeste del Corano. Basandosi su questo versetto alcuni giuristi hanno stabilito che senza lo stato di purezza rituale è vietato toccare una copia del Corano (inteso come volume). Secondo l’esegesi classica «i puri» sono gli angeli che possono accedere all’essenza dell’Archetipo della rivelazione coranica custodito nei cieli e di cui si parla al versetto precedente (Tabari XXVII, 205-206).
12
«non la ricondurrete [nel corpo]»:non impediretela morte.
13
«la Fornace», uno dei nomi dell’Inferno.
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Tafsir Fathul Majid
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