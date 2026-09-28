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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 88
Al-Waqi'ah
88
56:88
فاما ان كان من المقربين ٨٨
فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٨٨
فَأَمَّآ
ﱹ
إِن
ﱺ
كَانَ
ﱻ
مِنَ
ﱼ
ٱلۡمُقَرَّبِينَ
ﱽ
٨٨
ﱾ
Se [il morente] fa parte dei ravvicinati [ad Allah],
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Tafsir Fathul Majid
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