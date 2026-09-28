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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 84
Al-Waqi'ah
84
56:84
وانتم حينيذ تنظرون ٨٤
وَأَنتُمْ حِينَئِذٍۢ تَنظُرُونَ ٨٤
وَأَنتُمۡ
ﱢ
حِينَئِذٖ
ﱣ
تَنظُرُونَ
ﱤ
٨٤
ﱥ
sotto i vostri occhi,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.