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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 82
Al-Waqi'ah
82
56:82
وتجعلون رزقكم انكم تكذبون ٨٢
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ٨٢
وَتَجۡعَلُونَ
ﱘ
رِزۡقَكُمۡ
ﱙ
أَنَّكُمۡ
ﱚ
تُكَذِّبُونَ
ﱛ
٨٢
ﱜ
La vostra riconoscenza sarà tacciarlo di menzogna?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.