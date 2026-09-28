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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 81
Al-Waqi'ah
81
56:81
افبهاذا الحديث انتم مدهنون ٨١
أَفَبِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ٨١
أَفَبِهَٰذَا
ﱓ
ٱلۡحَدِيثِ
ﱔ
أَنتُم
ﱕ
مُّدۡهِنُونَ
ﱖ
٨١
ﱗ
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Tafsir Fathul Majid
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