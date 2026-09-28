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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 78
Al-Waqi'ah
78
56:78
في كتاب مكنون ٧٨
فِى كِتَـٰبٍۢ مَّكْنُونٍۢ ٧٨
فِي
ﱅ
كِتَٰبٖ
ﱆ
مَّكۡنُونٖ
ﱇ
٧٨
ﱈ
[contenuto] in un Libro custodito
1
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Tafsir Fathul Majid
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