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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 75
Al-Waqi'ah
75
56:75
۞ فلا اقسم بمواقع النجوم ٧٥
۞ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ٧٥
۞ فَلَآ
ﳊ ﳋ
أُقۡسِمُ
ﳌ
بِمَوَٰقِعِ
ﳍ
ٱلنُّجُومِ
ﳎ
٧٥
ﳏ
Lo giuro per il declino delle stelle
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Tafsir Fathul Majid
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