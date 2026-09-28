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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 74
Al-Waqi'ah
74
56:74
فسبح باسم ربك العظيم ٧٤
فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٧٤
فَسَبِّحۡ
ﳅ
بِٱسۡمِ
ﳆ
رَبِّكَ
ﳇ
ٱلۡعَظِيمِ
ﳈ
٧٤
ﳉ
Glorifica dunque il Nome del tuo Signore, il Supremo!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.