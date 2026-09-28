Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 72
Al-Waqi'ah
72
56:72
اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشيون ٧٢
ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ٧٢
ءَأَنتُمۡ
ﲸ
أَنشَأۡتُمۡ
ﲹ
شَجَرَتَهَآ
ﲺ
أَمۡ
ﲻ
نَحۡنُ
ﲼ
ٱلۡمُنشِـُٔونَ
ﲽ
٧٢
ﲾ
siete stati voi a far crescere l’albero [che lo alimenta] o siamo stati Noi?
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.