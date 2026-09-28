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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 68
Al-Waqi'ah
68
56:68
افرايتم الماء الذي تشربون ٦٨
أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ٦٨
أَفَرَءَيۡتُمُ
ﲟ
ٱلۡمَآءَ
ﲠ
ٱلَّذِي
ﲡ
تَشۡرَبُونَ
ﲢ
٦٨
ﲣ
Non riflettete sull’acqua che bevete:
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.