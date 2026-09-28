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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 67
Al-Waqi'ah
67
56:67
بل نحن محرومون ٦٧
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٦٧
بَلۡ
ﲛ
نَحۡنُ
ﲜ
مَحۡرُومُونَ
ﲝ
٦٧
ﲞ
del tutto diseredati!».
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.