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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 65
Al-Waqi'ah
65
56:65
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ٦٥
لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَـٰهُ حُطَـٰمًۭا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ٦٥
لَوۡ
ﲑ
نَشَآءُ
ﲒ
لَجَعَلۡنَٰهُ
ﲓ
حُطَٰمٗا
ﲔ
فَظَلۡتُمۡ
ﲕ
تَفَكَّهُونَ
ﲖ
٦٥
ﲗ
Certamente se volessimo ne faremmo paglia secca e allora stupireste [e direste]:
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.