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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 62
Al-Waqi'ah
62
56:62
ولقد علمتم النشاة الاولى فلولا تذكرون ٦٢
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ٦٢
وَلَقَدۡ
ﲀ
عَلِمۡتُمُ
ﲁ
ٱلنَّشۡأَةَ
ﲂ
ٱلۡأُولَىٰ
ﲃ
فَلَوۡلَا
ﲄ
تَذَكَّرُونَ
ﲅ
٦٢
ﲆ
Già conoscete la prima creazione! Perché non ve ne ricordate?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.