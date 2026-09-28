Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 60
Al-Waqi'ah
60
56:60
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ٦٠
نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ٦٠
نَحۡنُ
ﱮ
قَدَّرۡنَا
ﱯ
بَيۡنَكُمُ
ﱰ
ٱلۡمَوۡتَ
ﱱ
وَمَا
ﱲ
نَحۡنُ
ﱳ
بِمَسۡبُوقِينَ
ﱴ
٦٠
ﱵ
Abbiamo decretato per voi la morte e non potremo essere sopravanzati
1
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.