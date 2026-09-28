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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 59
Al-Waqi'ah
59
56:59
اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون ٥٩
ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَـٰلِقُونَ ٥٩
ءَأَنتُمۡ
ﱨ
تَخۡلُقُونَهُۥٓ
ﱩ
أَمۡ
ﱪ
نَحۡنُ
ﱫ
ٱلۡخَٰلِقُونَ
ﱬ
٥٩
ﱭ
siete forse voi a crearlo o siamo Noi il Creatore?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.