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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 58
Al-Waqi'ah
58
56:58
افرايتم ما تمنون ٥٨
أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ٥٨
أَفَرَءَيۡتُم
ﱤ
مَّا
ﱥ
تُمۡنُونَ
ﱦ
٥٨
ﱧ
Non riflettete su quello che eiaculate:
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Tafsir Fathul Majid
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