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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 57
Al-Waqi'ah
57
56:57
نحن خلقناكم فلولا تصدقون ٥٧
نَحْنُ خَلَقْنَـٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ٥٧
نَحۡنُ
ﱟ
خَلَقۡنَٰكُمۡ
ﱠ
فَلَوۡلَا
ﱡ
تُصَدِّقُونَ
ﱢ
٥٧
ﱣ
Siamo Noi che vi abbiamo creato. Perché non prestate fede?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.