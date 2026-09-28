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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 50
Al-Waqi'ah
50
56:50
لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ٥٠
لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَـٰتِ يَوْمٍۢ مَّعْلُومٍۢ ٥٠
لَمَجۡمُوعُونَ
ﳗ
إِلَىٰ
ﳘ
مِيقَٰتِ
ﳙ
يَوۡمٖ
ﳚ
مَّعۡلُومٖ
ﳛ
٥٠
ﳜ
saranno riuniti nel convegno del Giorno stabilito».
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Tafsir Fathul Majid
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