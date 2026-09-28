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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 49
Al-Waqi'ah
49
56:49
قل ان الاولين والاخرين ٤٩
قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْـَٔاخِرِينَ ٤٩
قُلۡ
ﳒ
إِنَّ
ﳓ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﳔ
وَٱلۡأٓخِرِينَ
ﳕ
٤٩
ﳖ
Di’: «In verità sia i primi che gli ultimi
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Tafsir Fathul Majid
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