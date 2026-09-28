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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 42
Al-Waqi'ah
42
56:42
في سموم وحميم ٤٢
فِى سَمُومٍۢ وَحَمِيمٍۢ ٤٢
فِي
ﲬ
سَمُومٖ
ﲭ
وَحَمِيمٖ
ﲮ
٤٢
ﲯ
[saranno esposti a] un vento bruciante, all’acqua bollente,
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Tafsir Fathul Majid
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