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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 36
Al-Waqi'ah
36
56:36
فجعلناهن ابكارا ٣٦
فَجَعَلْنَـٰهُنَّ أَبْكَارًا ٣٦
فَجَعَلۡنَٰهُنَّ
ﲕ
أَبۡكَارًا
ﲖ
٣٦
ﲗ
le abbiamo fatte vergini,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.