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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 29
Al-Waqi'ah
29
56:29
وطلح منضود ٢٩
وَطَلْحٍۢ مَّنضُودٍۢ ٢٩
وَطَلۡحٖ
ﱽ
مَّنضُودٖ
ﱾ
٢٩
ﱿ
e banani dai caschi ben colmi
1
,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.