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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 26
Al-Waqi'ah
26
56:26
الا قيلا سلاما سلاما ٢٦
إِلَّا قِيلًۭا سَلَـٰمًۭا سَلَـٰمًۭا ٢٦
إِلَّا
ﱮ
قِيلٗا
ﱯ
سَلَٰمٗا
ﱰ
سَلَٰمٗا
ﱱ
٢٦
ﱲ
ma solo «Pace, Pace».
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Tafsir Fathul Majid
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