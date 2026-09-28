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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 23
Al-Waqi'ah
23
56:23
كامثال اللولو المكنون ٢٣
كَأَمْثَـٰلِ ٱللُّؤْلُؤِ ٱلْمَكْنُونِ ٢٣
كَأَمۡثَٰلِ
ﱞ
ٱللُّؤۡلُوِٕ
ﱟ
ٱلۡمَكۡنُونِ
ﱠ
٢٣
ﱡ
simili a perle nascoste,
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Tafsir Fathul Majid
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