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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 17
Al-Waqi'ah
17
56:17
يطوف عليهم ولدان مخلدون ١٧
يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌۭ مُّخَلَّدُونَ ١٧
يَطُوفُ
ﱁ
عَلَيۡهِمۡ
ﱂ
وِلۡدَٰنٞ
ﱃ
مُّخَلَّدُونَ
ﱄ
١٧
ﱅ
Vagheranno tra loro fanciulli di eterna giovinezza,
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Tafsir Fathul Majid
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