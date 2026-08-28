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Tafsir: Al-Mursalat 77:37
Al-Mursalat
37
77:37
ويل يوميذ للمكذبين ٣٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٧
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٣٧
Guai, in quel Giorno, a coloro che tacciano di menzogna!
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"ويل يومئذ للمكذبين"
.