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Tafsir: Al-Mursalat 77:36
Al-Mursalat
36
77:36
ولا يوذن لهم فيعتذرون ٣٦
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٦
وَلَا
يُؤۡذَنُ
لَهُمۡ
فَيَعۡتَذِرُونَ
٣٦
e non sarà dato loro il permesso di scusarsi.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (٣٦)
] وه ڕێگهیان پێ نادرێ كه عوزرو بیانوو بهێننهوه، چونكه هیچ بیانوویهكیان نیهو بهڵگهیان بهسهردا جێگیر كراوه.