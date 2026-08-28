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Tafsir: Al-Mursalat 77:31
Al-Mursalat
31
77:31
لا ظليل ولا يغني من اللهب ٣١
لَّا ظَلِيلٍۢ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣١
لَّا
ظَلِيلٖ
وَلَا
يُغۡنِي
مِنَ
ٱللَّهَبِ
٣١
che non ombreggia e non ripara dalla vampa [infernale]
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে,