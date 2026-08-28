Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Mursalat 77:26
Al-Mursalat
26
77:26
احياء وامواتا ٢٦
أَحْيَآءًۭ وَأَمْوَٰتًۭا ٢٦
أَحۡيَآءٗ
وَأَمۡوَٰتٗا
٢٦
dei vivi e dei morti?
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (٢٦)
] به زیندووێتی و به مردووێتی، سهر زهوی بۆ زیندووهكانهو لهسهری ئهژین، ناویشى بۆ مردووهكانهو لهناو گۆڕدان.