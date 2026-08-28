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Tafsir: Al-Mursalat 77:11
Al-Mursalat
11
77:11
واذا الرسل اقتت ١١
وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ١١
وَإِذَا
ٱلرُّسُلُ
أُقِّتَتۡ
١١
e sarà indicato il momento ai Messaggeri !…
1
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.