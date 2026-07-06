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An-Naml
34
27:34
قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذالك يفعلون ٣٤
قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةًۭ ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ٣٤
قَالَتۡ
إِنَّ
ٱلۡمُلُوكَ
إِذَا
دَخَلُواْ
قَرۡيَةً
أَفۡسَدُوهَا
وَجَعَلُوٓاْ
أَعِزَّةَ
أَهۡلِهَآ
أَذِلَّةٗۚ
وَكَذَٰلِكَ
يَفۡعَلُونَ
٣٤
Disse: «In verità, quando i re penetrano in una città, la saccheggiano e riducono in miseria i più nobili dei suoi abitanti. È così che agiscono.
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[
قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا
] ئافرهته پاشاكه وتی: ئهوهی من بزانم به دڵنیایى مهلیك و پاشاكان ئهگهر بچنه ههر شارو دێیهكهوهو به زۆر داگیرى بكهن كاول و وێرانی ئهكهن [
وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً
] وه كهسانى به عیززهت و دهسهڵاتداران بێ¬ڕێزو زهلیل ئهكهن به كوشتن و دیل گرتن [
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٣٤)
] وه بهردهوامیش ئهمه پیشهیانه، واته: ئهگهر ئهمه مهلیك بێت و بیهوێ داگیری بكات ئاوامان بهسهر دێت.