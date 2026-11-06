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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 89
An-Nisa
89
4:89
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ٨٩
وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءًۭ ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًا ٨٩
وَدُّواْ
ﱯ
لَوۡ
ﱰ
تَكۡفُرُونَ
ﱱ
كَمَا
ﱲ
كَفَرُواْ
ﱳ
فَتَكُونُونَ
ﱴ
سَوَآءٗۖ
ﱵﱶ
فَلَا
ﱷ
تَتَّخِذُواْ
ﱸ
مِنۡهُمۡ
ﱹ
أَوۡلِيَآءَ
ﱺ
حَتَّىٰ
ﱻ
يُهَاجِرُواْ
ﱼ
فِي
ﱽ
سَبِيلِ
ﱾ
ٱللَّهِۚ
ﱿﲀ
فَإِن
ﲁ
تَوَلَّوۡاْ
ﲂ
فَخُذُوهُمۡ
ﲃ
وَٱقۡتُلُوهُمۡ
ﲄ
حَيۡثُ
ﲅ
وَجَدتُّمُوهُمۡۖ
ﲆﲇ
وَلَا
ﲈ
تَتَّخِذُواْ
ﲉ
مِنۡهُمۡ
ﲊ
وَلِيّٗا
ﲋ
وَلَا
ﲌ
نَصِيرًا
ﲍ
٨٩
ﲎ
Vorrebbero che foste miscredenti come lo sono loro e allora sareste tutti uguali. Non sceglietevi amici tra loro, finché non emigrano per la causa di Allah. Ma se vi volgono le spalle, allora afferrateli e uccideteli ovunque li troviate. Non sceglietevi tra loro né amici né alleati,
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