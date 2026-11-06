{هەندێك لە سیفاتی مونافیقان} [ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ ] ئهی موسڵمانان ئێوه چیتانه بۆچى سهبارهت به مونافیقان بوونهته دوو بهشهوه، (زهیدى كوڕى سابت) دهفهرمێت: پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - دهرچوو بۆ غهزاى ئوحود (سێ سهد) كهس له مونافیقان كه لهگهڵى دهرچوو بوون گهڕانهوه، هاوهڵانى پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - بوونه دوو كۆمهڵهوه: كۆمهڵێكیان وتیان دهیانكوژین، كۆمهڵێكیان وتیان نایانكوژین، خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند، پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - فهرمووى: مهدینه (طيبة) یهو پاكهو، پیسهكان دووردهخاتهوه وهكو چۆن ئاگر پیسى زیو ناهێلێت [ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ] خوای گهوره ئهم مونافیقانهى پاشگهز كردهوهو گهڕاندهوهو بههیلاكى بردن به هۆى سهرپێچى و خراپهى خۆیانهوه [ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ] ئایا ئێوه ئهتانهوێ هیدایهتی كهسانێك بدهن كه خوای گهوره گومڕای كردوون [ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (٨٨) ] وه ههر كهسێك كه خوای گهوره گومڕای بكات هیچ ڕێگایهكی نیه بۆ هیدایهت و ئهمانه شایهنی هیدایهت نین وازیان لێ بێنن.