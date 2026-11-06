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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 87
An-Nisa
87
4:87
الله لا الاه الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا ٨٧
ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًۭا ٨٧
ٱللَّهُ
ﱁ
لَآ
ﱂ
إِلَٰهَ
ﱃ
إِلَّا
ﱄ
هُوَۚ
ﱅﱆ
لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ
ﱇ
إِلَىٰ
ﱈ
يَوۡمِ
ﱉ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱊ
لَا
ﱋ
رَيۡبَ
ﱌ
فِيهِۗ
ﱍﱎ
وَمَنۡ
ﱏ
أَصۡدَقُ
ﱐ
مِنَ
ﱑ
ٱللَّهِ
ﱒ
حَدِيثٗا
ﱓ
٨٧
ﱔ
Allah, non c’è dio all’infuori di Lui! Certamente vi adunerà nel Giorno della Resurrezione, su cui non vi è dubbio alcuno. E chi è più veritiero di Allah?
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