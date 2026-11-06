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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 85
An-Nisa
85
4:85
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيية يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ٨٥
مَّن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةً حَسَنَةًۭ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌۭ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةًۭ سَيِّئَةًۭ يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌۭ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ مُّقِيتًۭا ٨٥
مَّن
ﲵ
يَشۡفَعۡ
ﲶ
شَفَٰعَةً
ﲷ
حَسَنَةٗ
ﲸ
يَكُن
ﲹ
لَّهُۥ
ﲺ
نَصِيبٞ
ﲻ
مِّنۡهَاۖ
ﲼﲽ
وَمَن
ﲾ
يَشۡفَعۡ
ﲿ
شَفَٰعَةٗ
ﳀ
سَيِّئَةٗ
ﳁ
يَكُن
ﳂ
لَّهُۥ
ﳃ
كِفۡلٞ
ﳄ
مِّنۡهَاۗ
ﳅﳆ
وَكَانَ
ﳇ
ٱللَّهُ
ﳈ
عَلَىٰ
ﳉ
كُلِّ
ﳊ
شَيۡءٖ
ﳋ
مُّقِيتٗا
ﳌ
٨٥
ﳍ
Chi intercede di buona intercessione ne avrà una parte e chi intercede di cattiva intercessione ne sarà responsabile. Allah vigila su tutte le cose.
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Tafsir Fathul Majid
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