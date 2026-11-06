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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 79
An-Nisa
79
4:79
ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيية فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ٧٩
مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍۢ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍۢ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَـٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًۭا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۭا ٧٩
مَّآ
ﳔ
أَصَابَكَ
ﳕ
مِنۡ
ﳖ
حَسَنَةٖ
ﳗ
فَمِنَ
ﳘ
ٱللَّهِۖ
ﳙﳚ
وَمَآ
ﳛ
أَصَابَكَ
ﳜ
مِن
ﳝ
سَيِّئَةٖ
ﳞ
فَمِن
ﳟ
نَّفۡسِكَۚ
ﳠﳡ
وَأَرۡسَلۡنَٰكَ
ﳢ
لِلنَّاسِ
ﳣ
رَسُولٗاۚ
ﳤﳥ
وَكَفَىٰ
ﳦ
بِٱللَّهِ
ﳧ
شَهِيدٗا
ﳨ
٧٩
ﳩ
Ogni bene che ti giunge viene da Allah e ogni male viene da te stesso
1
. Ti abbiamo mandato come Messaggero agli uomini, Allah è testimone sufficiente.
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Tafsir Fathul Majid
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