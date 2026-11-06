[ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ] (عبدالرحمانى كوڕى عهوف) و چهند هاوهڵێكى له مهككه هاتنه خزمهت پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - وتیان: ئهى پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - ئێمه كاتێك كه هاوبهشبڕیاردهر بووین بهعیززهت بووین بهڵام كاتێك كه موسڵمان بووین زهلیل بووین، پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - فهرمووى: من فهرمانم پێكراوه به لێبووردن و لهم كاتهدا كوشتار مهكهن، بهڵام كاتێك كه كۆچى كرد بۆ مهدینهو فهرمانى پێكرا به كوشتار كردن ههندێك نهیانكردو دهستیان ههڵگرت خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند: ئایا نابینى ئهوانهی كه لهسهرهتادا كاتێك كه جیهاد فهرز نهبوو له مهككه بوون پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - پێی فهرموون: دهست بگرنهوهو كوشتاری كافران مهكهن و تهنها نوێژهكانتان بكهن وه زهكاتی ماڵتان بدهن [ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ ] وه كاتێك كه له مهدینه كوشتاری كافران فهرز كرا [ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ] لهناو ئهواندا كهسانێك كه مونافیقان بوون له كافران ئهترسان وهكو ترسانیان له خوای گهوره، یاخود زیاتر لهوان ئهترسان وهك له خوای گهوره [ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ] وه ئهیانووت: ئهی پهروهردگار تۆ بۆچی كوشتارت لهسهر ئێمه فهرز كرد [ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ] بۆ دوات نهخست بۆ كات و ماوهیهكی تر تا له ژیاندا ڕامانبواردایه [ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ژیان و ڕابواردنی دونیا كهمهو كۆتایی دێت [ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى ] وه ڕۆژی قیامهت باشتره بۆ كهسێك كه تهقوای خوای گهوره بكات [ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧٧) ] وه ئێوه هیچ زوڵم و ستهمتان لێ ناكرێ و پاداشتى خۆتان بهتهواوى وهردهگرن، (فهتیله) واته: ئهو دهزوه باریكهی لهناو ناوكی خورمایه چهندێك كهمه ئهوهندهش كهس زوڵمی لێ ناكرێ.