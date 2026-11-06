Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 76
An-Nisa
76
4:76
الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ٧٦
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦
ٱلَّذِينَ
ﱡ
ءَامَنُواْ
ﱢ
يُقَٰتِلُونَ
ﱣ
فِي
ﱤ
سَبِيلِ
ﱥ
ٱللَّهِۖ
ﱦﱧ
وَٱلَّذِينَ
ﱨ
كَفَرُواْ
ﱩ
يُقَٰتِلُونَ
ﱪ
فِي
ﱫ
سَبِيلِ
ﱬ
ٱلطَّٰغُوتِ
ﱭ
فَقَٰتِلُوٓاْ
ﱮ
أَوۡلِيَآءَ
ﱯ
ٱلشَّيۡطَٰنِۖ
ﱰﱱ
إِنَّ
ﱲ
كَيۡدَ
ﱳ
ٱلشَّيۡطَٰنِ
ﱴ
كَانَ
ﱵ
ضَعِيفًا
ﱶ
٧٦
ﱷ
Coloro che credono combattono per la causa di Allah, mentre i miscredenti combattono per la causa degli idoli. Combattete gli alleati di Satana. Deboli sono le astuzie di Satana.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.