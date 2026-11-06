Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 72
An-Nisa
72
4:72
وان منكم لمن ليبطين فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ٧٢
وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌۭ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًۭا ٧٢
وَإِنَّ
ﲑ
مِنكُمۡ
ﲒ
لَمَن
ﲓ
لَّيُبَطِّئَنَّ
ﲔ
فَإِنۡ
ﲕ
أَصَٰبَتۡكُم
ﲖ
مُّصِيبَةٞ
ﲗ
قَالَ
ﲘ
قَدۡ
ﲙ
أَنۡعَمَ
ﲚ
ٱللَّهُ
ﲛ
عَلَيَّ
ﲜ
إِذۡ
ﲝ
لَمۡ
ﲞ
أَكُن
ﲟ
مَّعَهُمۡ
ﲠ
شَهِيدٗا
ﲡ
٧٢
ﲢ
Tra voi c’è qualcuno che esita e si attarda e che, quando vi giunge un rovescio, dirà: «Certamente Allah mi ha fatto grazia di non trovarmi in loro compagnia»;
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.