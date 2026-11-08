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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 162
An-Nisa
162
4:162
لاكن الراسخون في العلم منهم والمومنون يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمومنون بالله واليوم الاخر اولايك سنوتيهم اجرا عظيما ١٦٢
لَّـٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ أُو۟لَـٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١٦٢
لَّٰكِنِ
ﲿ
ٱلرَّٰسِخُونَ
ﳀ
فِي
ﳁ
ٱلۡعِلۡمِ
ﳂ
مِنۡهُمۡ
ﳃ
وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ
ﳄ
يُؤۡمِنُونَ
ﳅ
بِمَآ
ﳆ
أُنزِلَ
ﳇ
إِلَيۡكَ
ﳈ
وَمَآ
ﳉ
أُنزِلَ
ﳊ
مِن
ﳋ
قَبۡلِكَۚ
ﳌﳍ
وَٱلۡمُقِيمِينَ
ﳎ
ٱلصَّلَوٰةَۚ
ﳏﳐ
وَٱلۡمُؤۡتُونَ
ﳑ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﳒ
وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ
ﳓ
بِٱللَّهِ
ﳔ
وَٱلۡيَوۡمِ
ﳕ
ٱلۡأٓخِرِ
ﳖ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳗ
سَنُؤۡتِيهِمۡ
ﳘ
أَجۡرًا
ﳙ
عَظِيمًا
ﳚ
١٦٢
ﳛ
Ma quelli di loro che sono radicati nella scienza, e i credenti, credono in quello che è stato fatto scendere su di te e in quello che è stato fatto scendere prima di te, eseguono l’orazione, pagano la decima e credono in Allah e nell’Ultimo Giorno: daremo loro mercede immensa.
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